Армения, 9 июня, 2014, 15:12 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян по случаю национального праздника Великобритании - официального дня рождения королевы Елизаветы Второй - направил 9 июня поздравительное послание королеве и премьер-министру Соединенного Королевства Дэвиду Кэмерону .

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы армянского государства, по случаю праздника Саргсян адресовал добрые пожелания королеве, королевской семье и британскому народу и выразил уверенность, что естественно развивающиеся армяно-британские отношения продолжат расширяться и углубляться в интересах благоденствия двух народов.

В направленном премьер-министру Дэвиду Кэмерону поздравительном послании Серж Саргсян выразил убежденность, что совместными усилиями будет возможно способствовать укреплению имеющихся дружественных отношений между Арменией и Соединенным Королевством, создав новые инициативы для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Президент в своем поздравительном послании пожелал Соединенному Королевству процветания и продолжительного прогресса.