Президент Армении поздравил королеву Великобритании с днем рождения
Армения, 9 июня, 2014, 15:12 — ИА Регнум. Президент Армении
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы армянского государства, по случаю праздника Саргсян адресовал добрые пожелания королеве, королевской семье и британскому народу и выразил уверенность, что естественно развивающиеся армяно-британские отношения продолжат расширяться и углубляться в интересах благоденствия двух народов.
В направленном премьер-министру Дэвиду Кэмерону поздравительном послании Серж Саргсян выразил убежденность, что совместными усилиями будет возможно способствовать укреплению имеющихся дружественных отношений между Арменией и Соединенным Королевством, создав новые инициативы для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Президент в своем поздравительном послании пожелал Соединенному Королевству процветания и продолжительного прогресса.
Саргсян также посетил посольство Соединенного Королевства в Армении, поздравил с праздником посла