Анкара, 29 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не сможет предоставить убежище для беженцев из Афганистана. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи со своим германским коллегой Хайко Маасом.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции. О дополнительной волне беженцев не может быть и речи». — отметил Чавушоглу во время встречи в турецкой Анталье.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, а также работает над решением проблемы беженцев из этой страны.