Москва, 29 августа, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Японии в финальном матче чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Москве. Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) n3otr3x Пляжный футбол

В составе российской команды голы забили Фёдор Земсков, Юрий Крашенинников (дубль), Андрей Новиков и Артур Папоротный. У гостей голевыми действиями отметился Такуйя Акагума (дубль).

Таким образом, сборная России по пляжному футболу в третий раз в истории завоевала золото ЧМ.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Швейцарии в полуфинальном матче ЧМ. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 5:5. В серии пенальти представители сборной России были точнее — 5:4.

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