Екатеринбург, 29 августа, 2021, 20:56 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили ещё 523 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 124 в Екатеринбурге. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 122 547 заразившихся.

Выздоровели 113 169 граждан. А скончались от COVID-19 ещё 32 пациента. С начала пандемии эта цифра составляет уже 5132.