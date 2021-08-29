Пекин, 29 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов должны перестать политизировать вопрос о происхождении коронавируса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Kremlin.ru Ван И

«Китай вновь призывает американскую сторону прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса», — цитирует его Центральное телевидение Китая.

Ван И также призвал США перестать оказывать давление на ВОЗ, а также «не подрывать совместную борьбу международного сообщества с пандемией и глобальное научное сотрудничество в поисках источника происхождения коронавируса».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведывательное сообщество США отвергло версию о появлении коронавируса SARS-CoV-2 в качестве биологического оружия и согласилось с тем, что официальные лица Китая не могли знать о коронавирусе до момента, пока началась первоначальная вспышка COVID-19.

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