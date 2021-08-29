Общество «Знание» организует Дни открытых дверей для школьников и студентов
Москва, 29 августа, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Ведущие отечественные компании, предприятия, учреждения культуры и спорта проведут для российских школьников и студентов Дни открытых дверей в рамках II федерального Просветительского марафона «Новое Знание» с 1 по 3 сентября.
Организатором Дней открытых дверей выступает Российское общество «Знание». Молодые люди получат возможность посетить крупные производства, познакомиться с бизнес-процессами компаний, окунуться в креативную атмосферу театров и киностудий, увидеть центры подготовки именитых спортсменов, пообщаться с ведущими экспертами в разных отраслях.
Дни открытых дверей охватят всю Россию. Например, в городе науки Иннополис в Татарстане школьникам организуют экскурсию по самому высокотехнологичному городу страны.
Олимпийский комитет России подготовит для школьников интерактивный Олимпийский урок с участием чемпионов и призеров Игр в Токио, а также экскурсию по Инновационному центру ОКР с демонстрацией тренажеров, с помощью которых профессиональные спортсмены могут получить точную оценку своего уровня подготовки к важнейшим соревнованиям. Школьники смогут проверить свою скорость реакций, координацию, силу и выносливость в специальной лаборатории центра.
В МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана расскажут о разработке и коммерциализации высокотехнологичных решений университета.
Участники и выпускники конкурса «Большая перемена» смогут посетить российские компании и учреждения по всей стране: киностудию «Союзмультфильм», Мариинский театр, Государственный космический научно-производственный центр имениМ.В.Хруничева, Музей Банка России, Центр научно-технической информации и библиотек ОАО «РЖД», другие компании и организации.
Российское общество «Знание» планирует проводить Дни открытых дверей на регулярной основе, чтобы создать дополнительные возможности для профориентации старшеклассников и студентов, а также продемонстрировать возможности российских компаний для молодых специалистов в удобных и современных форматах.