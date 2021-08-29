Екатеринбург, 29 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на железной дороге был смертельно травмирован мужчина. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Локомотив

Трагедия произошла 28 августа на 1828 километре между станциями Исток и Путёвка. Сейчас следователи ведут проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Отметим, за последний год на Урале на железной дороге произошло уже несколько смертельных случаев. Наиболее резонансными стали трагедии в Свердловской и Челябинской областях, где пассажиры погибли, спеша на электрички.