Москва, 29 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 1906 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 августа сообщает украинский минздрав в Telegram-канале «Коронавирус_инфо».

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»1906 новых случаев … зафиксировали на Украине», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 284 191.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 34 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 720.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 205 707 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 949 470 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили 2082 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.