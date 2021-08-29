Москва, 29 августа, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Россия, которая считает украинцев братским народом, не рассматривает Украину как угрозу. Об этом заявил глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1» и на платформе «Смотрим».

Kremlin.ru Сергей Шойгу

»Я (Сергей Шойгу) бы не стал про Украину говорить как про угрозу, — сказал министр обороны РФ. — Я считаю, что Украина и украинский народ — это братский народ».

По его словам, русские и украинцы — один народ, а не просто соседи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боеспособность вооруженных сил страны возросла вдвое благодаря внезапным проверкам.

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