Москва, 29 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Идея основателя американской компании SpaceX Илона Маска о межконтинентальных полётах на космических кораблях может использоваться для переброски военных, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru».

Twitter@SpaceX SpaceX Starship

В сентябре 2017 года Маск представил идею многоцелевого космического корабля, который сможет использоваться как для межпланетных полётов, так и для быстрой доставки людей из одного региона Земли в другой. Позже этот проект получил название Starship — сейчас SpaceX готовит прототип корабля к первому орбитальному полёту.

Рогозин признал, что эта идея является красивой, но очень далёкой от практической реализации. В ближайшее время подобные проекты связаны с колоссальными рисками, на которые не пойдут обычные пассажиры для перемещения в пределах Земли.

«Это всё история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты», — заявил глава Роскосмоса.

Он напомнил, что SpaceX является одним из крупнейших подрядчиков Пентагона. Рогозин добавил, что получаемое от правительства США финансирование позволяет частной компании компенсировать цену ракеты Falcon 9.