Вашингтон, 29 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден заснул во время пресс-конференции с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом пишет газета Middle East.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Нафтали Беннет совершает свой первый официальный визит в США в качестве премьер-министра Израиля, которым он не так давно стал, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху.

Беннет провел переговоры с Джозефом Байденом, после которых лидеры двух стран дали пресс-конференцию. На пресс-конференции Беннет активно рассказывал о «новом этапе дружбы» между американским и израильским народами, а Байден в это время неподвижно сидел в кресле с закрытыми глазами. Создавалось стойкое ощущение, что Байден просто заснул.

Тем не менее репортер CNN Дэниел Дэйл на своей странице в сети микроблогов Twitter пытается яростно отрицать, что Байден спал на пресс-конференции. Он назвал это «чушью» и заверил, что Байден бодрствовал и «немедленно отвечал» собеседнику на вопросы. Видеозапись пресс-конференции говорит скорее об обратном.

Стоит отметить, что еще в ходе предвыборной кампании бывший президент США Дональд Трамп часто называл Байдена «спящим Джо». Трамп приводил в пример интервью Байдена каналу DI. Там Байден также заснул в кресле, и журналист безуспешно пытался его разбудить.