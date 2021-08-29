Москва, 29 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 19 286 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 19 286 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. Из них 6,9% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 797 человек. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 16 804 пациента.

В Москве за сутки выявлено 1444 новых случая заражения. В Санкт-Петербурге — 1318, в Московской области — 914.