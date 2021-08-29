Пекин, 29 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Экспорт интегральных микросхем из Китая по итогам 2021 года вырастет на 18% в годовом исчислении. Об этом сообщает портал CnTechPost со ссылкой на данные Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники (CCCME).

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По данным CCCME, в период с января по июль 2021 года экспорт китайских микросхем вырос на 31,1% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года до $78,78 млрд. Основными экспортными регионами стали Южная Корея, Вьетнам и Малайзия. Ожидается, что по итогам года общий рост составит около 18% (в первой половине рост был больше из-за низкой базы 2020 года вследствие начала пандемии COVID-19).

При этом Китай остаётся крупнейшим импортёром интегральных микросхем. Импорт в первой половине 2021 года вырос на 27,2% в годовом исчислении до $233,3 млрд. Прогнозируется, что по итогам года рост импорта составит 17%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года китайские предприятия установили рекорд по производству полупроводниковых устройств.