Кабул, , 09:55 — REGNUM Представители стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), а также представители Катара и Турции 30 августа намерены обсудить будущее международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле после того, как завершится вывод американских войск из Афганистана. Об этом сегодня, 29 августа, пишет газета The New York Timesсо ссылкой на источники.

Кабул

Напомним, что захватившие власти в Афганистане боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали, чтобы все иностранные силы убрались из страны к 31 августа. Сейчас последний удерживаемый США плацдарм в Афганистане — это аэропорт Кабула.

Представители G7, а также представители Турции и Катара соберутся обсуждать будущее Афганистана. В том числе будет поднят вопрос о том, как будет функционировать аэропорт Кабула после того, как американцы окончательно уйдут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов говорил, что боевики рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять кабульским аэропортом.