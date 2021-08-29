Москва, 29 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Тяжелый порок глаза развился у младенца, мать которого переболела COVID-19 во время пятой-шестой недели беременности. Об этом 29 августа рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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По словам Пшеничной, которые приводит РИА Новости, выявляются всё новые свидетельства негативного влияния, которое оказывает коронавирус на плод.

«Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности», — сказала она.

Также специалист указала, что в названном случае порок развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия) является аналогичным наблюдающимся после материнской краснухи в первом триместре беременности.

Кроме того, Пшеничная уточнила, что в ряде случаев у заболевших COVID-19 беременных женщин отмечены преждевременные роды.

«У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», — пояснила она, отметив, что в случае тяжелого протекания нового заболевания плод у беременной женщины испытывает гипоксию, что также может оказать влияние негативного характера на развитие ребенка.

При этом эксперт добавила, что, по ее мнению, лучше пройти вакцинацию перед планированием беременности во избежание риска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская ассоциация «Национальные религиозные вещатели» (NRB) уволила пастора евангельской церкви Дэниела Дарлинга с поста старшего вице-президента по связям с общественностью за поддержку вакцинации от COVID-19 в эфире телеканала MSNBC.