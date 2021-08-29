Токио, 29 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Японии в ещё одной партии вакцины против коронавируса от американской компании Moderna были обнаружены инородные вещества. Об этом сегодня, 29 августа, сообщают власти префектуры Окинава.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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Сообщается, что в ходе вакцинации в городе Наха в префектуре Окинава 28 августа в одной ампуле и двух шприцах было обнаружено неизвестное черное вещество. Когда медики стали проводить проверку, то ещё в одном шприце были обнаружены примеси розового цвета.

Утчняется, что всего вакциной из этой партии были привиты порядка 400 человек. При этом препарат вводился уже после обнаружения этих примесей, однако уточняется, что медики визуально убедились в чистоте вещества в других шприцах. Информация о каких-либо осложнениях у этих людей после вакцинации не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Японии были вынуждены приостановить использование 1,63 млн доз вакцины Moderna из трех партий после того, как в ампулах с вакцинами были обнаружены неизвестные примеси. Известно, что эти партии были произведены на территории Испании. Размер неизвестных частиц, обнаруженных в них, достигает нескольких миллиметров. По предварительным данным, это могут быть частицы металла, так как они реагируют на магниты.

При этом на момент обнаружения этих примесей из данных партий были использованы 170 тысяч доз.