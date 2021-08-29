Москва, 29 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В воскресенье, 29 августа, православные жители России отмечают Ореховый спас, или по-другому — Хлебный. На Руси в этот день было принято освящать плоды урожая и в первую очередь зерно и орехи.

Грецкий орех

Праздник отмечается на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, объединяет христианские и народные традиции и считался также днем благодарения Господу за урожай хлеба и орехов.

Полное название праздника — Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. При этом нерукотворный образ — это изображение Иисуса на платке и глиняной доске, которое, как считают верующие, является доказательством воплощения его в человеческом обличии.

В этот день принято было освящать продукты в церкви и печь дома хлеб из зерна нового урожая, прочищать колодцы и пить воду из подземных источников.

При этом в этот праздник запрещалось ссориться и ругаться, жадничать и отнимать ребенка от груди кормящей матери. Также нельзя было ходить на охоту и рыбалку и стричь ногти и волосы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа православные жители России отметили праздник Преображения Господня, который более известен как Яблочный Спас.