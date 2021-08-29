Бразилиа, 29 августа, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Гигантская статуя Будды была открыта на территории дзен-буддийского монастыря в Ибирасу, на севере бразильского штата Эспириту-Санту. Об этом 28 августа сообщил телеканал Globo.

Будда

Статуя высотой 35 метров стала самым большим изваянием Будды в Бразилии. Её возведение было завершено в октябре 2020 года, а в декабре была проведена специальная церемония по буддийскому обряду «открытие глаз». Открытие монумента было назначено на апрель текущего года, но планы были скорректированы из-за пандемии коронавируса.

В монастыре рассказали, что паломники и туристы начали приезжать к статуе Будды задолго до её официального открытия. Каждые выходные к изваянию приезжают до четырёх тыс. человек. Доступ к статуе свободен и открыт в любое время.

Железобетонный монумент на пять метров выше знаменитой на весь мир статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро. Уточняется, что в Бразилии на сегодняшний день установлено довольно много изваяний внушительных габаритов. Так на северо-востоке Бразилии в 2014 году открыли 45-метровую статую Фатимской Богородицы, а в 2010 году в штате Риу-Гранди-ду-Норте была установлена статуя Святой Риты Кашийской, чья высота составляет 56 метров. Самый высокий монумент в стране — это копия американской статуи Свободы, которая была установлена в городе Барра-Велья на парковке гипермаркета Havan.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Бразилии двух граждан Франции, которые забрались на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.