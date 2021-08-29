Нью-Йорк, США, 29 августа, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Американская ассоциация «Национальные религиозные вещатели» (NRB) уволила пастора евангельской церкви Дэниела Дарлинга с поста старшего вице-президента по связям с общественностью за поддержку вакцинации от COVID-19 в эфире телеканала MSNBC. Об этом 28 августа сообщил портал Religion News со ссылкой на заявления сторон.

Вакцинация

Лидеры NRB, в которую входят 1100 организаций-членов, сообщили Дарлингу, что его призывы к вакцинации нарушают политику организации по сохранению нейтралитета в отношении вакцин против COVID-19. Пастору предложили два варианта на выбор: отказаться от своих слов либо уволиться. Дарлинг, как следует из комментариев, выбрал второе.

«Я верю в эту вакцину, потому что не хочу, чтобы кто-то ещё умер от COVID-19. Наша семья потеряла слишком много близких друзей и родственников из-за болезни, включая дядю, любимого члена церкви и нашего учителя игры на фортепиано», — сказал он.

Позже Дарлинг сказал, что ключевую роль в его решении сделать прививку сыграла его христианская вера, и что что библейская заповедь любить близких послужила для него мотивом.

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