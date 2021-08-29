Нью-Йорк, США, 29 августа, 2021, 04:18 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах наблюдается дефицит специалистов, которые отслеживают контакты заразившихся коронавирусом, сообщило 28 августа агентство Associated Press со ссылкой на данные американских исследователей в области здравоохранения.

The National Guard Коронавирус в США

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Отслеживание контактов в 2020 году позволяло выявлять людей, которые имели тесный контакт с инфицированным человеком. В США этой работой занимались как ведомственные учреждения (на уровне департаментов здравоохранения штатов), так и сторонние фирмы.

Весной и ранним летом 2021 года, когда заболеваемость COVID-19 в США пошла на спад, некоторые штаты существенно сократили свои группы по отслеживанию контактов. Например, в Техасе полностью запретили использовать бюджетные средства на эти цели.

Штат Нью-Йорк сократил численность наблюдателей с 8000 человек до 3860 человек. Эта цифра не охватывает город Нью-Йорк, который содержит собственную службу с бюджетом в $600 млн в год с тысячами сотрудников.

Сейчас власти штатов пытаются изменить ситуацию с недостатком «следящих» и заявляют, что из-за нового роста заболеваемости COVID-19 сосредоточатся не на частных контактах, а на группах, которые могли заразиться во время контакта с больными. Так, в департаменте здравоохранения Алабамы готовы поощрять тех, кто уведомляет о контактах заразившихся с большими группами людей, а в Неваде будут уделять приоритетное внимание делам, связанным с детьми или школами.

В Лос-Анджелесе на пике эпидемии работали около 2800 человек, однако когда число заболевших начало снижаться, специалистов перевели на другую работу — теперь они звонят и призывают граждан привиться.

«Трудно сегодня изо дня в день звонить совершенно незнакомым людям», — пожаловалась журналистам сотрудник службы здравоохранения Тру Бек, которая руководит группой специалистов по отслеживанию контрактов в Лос-Анджелесе.

Она добавила, что сейчас люди не так охотно разговаривают или отвечают на вопросы, как раньше, когда было намного больше опасений относительно ситуации с коронавирусом.