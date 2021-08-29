Токио, 29 августа, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Инородные вещества были обнаружены в новой партии вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna, поставленной в Японию. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба администрации префектуры Окинава.

(сс) Staff Sgt. Juan Torres Вакцина Moderna

Неизвестное чёрное вещество было обнаружено в одной ампуле и двух шприцах, использовавшихся для инъекции в медцентре в городе Наха. В ходе проверки был обнаружен ещё один шприц с посторонним веществом розового цвета. Вакцина из этой партии была введена 400 пациентам, но о проблемах со здоровьем у привитых информации не поступало. Тем не менее вакцинация в прививочном центре была приостановлена.

Уточняется, что перед вакцинацией медики проверили визуально чистоту вещества в шприцах. Номер партии этой вакцины отличается от предыдущих, забракованных министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В них были обнаружены мельчайшие частицы некоего вещества. Размер частиц достигал нескольких миллиметров, и они реагировали на магнит. На момент обнаружения посторонних примесей из бракованной партии вакцины уже было использовано для вакцинации 170 тыс. доз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что инцидент в Японии не повлиял на производство вакцины Moderna в Испании.