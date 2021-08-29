Иерусалим, , 03:13 — REGNUM Удары по военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесли ВВС Израиля. Об этом 29 августа сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри в своём Twitter.

Сектор Газа NASA

Эдри уточнил, что самолёты ВВС Израиля нанесли удары по военному комплексу Хамас, который используется для подготовки и производства оружия, а также по входу в туннель в Джабалии. Удары стали ответом на беспорядки на границе Газы и Израиля и на запуск с территории сектора Газа воздушных шаров с зажигательными устройствами.

Акция против блокады сектора Газа состоялась на границе палестинского анклава с Израилем 28 августа. В результате столкновений с израильскими военными, по данным минздрава палестины, пострадали как минимум десять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередной атаке израильскими ВВС на объекты ХАМАС, расположенные на территории сектора Газа.

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