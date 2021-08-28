Москва, 28 августа, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что благодаря внезапным проверкам боеспособность вооруженных сил страны возросла вдвое. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Минобороны России Сергей Шойгу

Кроме того, позитивную роль в этом деле также сыграли международный армейские игры и поставки новых вооружений.

«Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель», — отметил Шойгу.

Напомним, в 2021 году в международных армейских играх приняли участие 452 тыс. российских военнослужащих.