Париж, , 20:57 — REGNUM Франция, которая ведет борьбу с терроризмом, сохранит военное присутствие в Ираке. Об этом 28 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон после Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству.

«Мы (власти Франции — прим. ИА REGNUM) сохраним наше присутствие в Ираке», — отметил Макрон.

Он также добавил, что французские военные будут готовить иракских силовиков.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.

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