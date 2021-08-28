Екатеринбург, 28 августа, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили ещё 525 случаев COVID-19. Из них 115 у жителей Екатеринбурга, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 122 024 носителя коронавируса. 749 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 343 подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели 112 702 пациента, добавили в штабе.