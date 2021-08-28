Москва, 28 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Москве. Встреча завершилась со счётом 5:5. В серии пенальти представители сборной России были точнее — 5:4.

Kevin Gong Пляжный футбол

В составе российской команды голы забили Юрий Крашенинников, Борис Никоноров (дубль), Андрей Котенев и Антон Шкарин. У швейцарцев отличились Ноэль Отт, Гленн Ходель (хет-трик) и Деян Станкович.

Напомним, с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Сенегала и Японии, сыграет сборная России в финале.

Как передавало ИА REGNUM, 26 августа сборная России одержала победу над командой Испании в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу.

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