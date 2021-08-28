Санкт-Петербург, 28 августа, 2021, 19:28 — ИА Регнум. 80-летний актер Роман Громадский, который ранее был госпитализирован в больницу в Санкт-Петербурге, скончался от последствий инсульта. Об этом 28 августа сообщил ТАСС гендиректор театра «Балтийский дом» Сергей Шуб.

Траур

«Роман Громадский умер… — сказал собеседник агентства. — Он долго болел».

Шуб добавил, что прощание с народным артистом России состоится в театре «Балтийский дом». По его словам, место похорон, а также дата прощания пока уточняются.

Напомним, Громадский, который в 1966 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, был известен по ролям в таких фильмах, как «Сонька — Золотая ручка», «Блокада», «Снег среди лета», «Открытая книга» и других.