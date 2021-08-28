Киев, 28 августа, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Три самолета, на борту которых находятся эвакуированные из Афганистана, прибудут на Украину 28 августа. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин журналистам.

Самолет

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«На сегодняшний день (на Украине — прим. ИА REGNUM) планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек, — рассказал Енин. — По предварительной информации ГУР министерства обороны, около 80 граждан Украины находятся на борту».

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане.

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