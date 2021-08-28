Баку, 28 августа, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Действие особого карантинного режима в Азербайджане продлили до 1 ноября 2021 года. Соответствующее постановление 28 августа подписал азербайджанский премьер-министр Али Асадов, текст документа обнародован на сайте правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

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«Продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике (с целью предотвращения распространения коронавируса) до 06:00 1 ноября», — отмечается в документе.

Напомним, 22 июля азербайджанский премьер-министр Али Асадов подписал постановление, согласно которому власти Азербайджана продлили особый режим карантина до 1 сентября.

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