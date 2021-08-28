Минск, 28 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1636 и достигло 477 901. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 477 901 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 3745.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 471 018 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 7 757 953 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.