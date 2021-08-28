Санкт-Петербург, 28 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге с диагнозом COVID-19 госпитализировали 232 человека, это на четыре человека меньше, чем в предыдущий день, сообщили 28 августа в городском оперштабе. Выписаны из стационаров за сутки 244 человека, на 21 человека меньше, чем сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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Коэффициент распространения COVID-19 в Северной столице вновь превысил норматив Роспотребнадзора и составил 1,24 единицы, что свидетельствует об усилении эпидемической опасности.

По данным Роспотребнадзора, за 27 августа зафиксировано 1406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 11 случаев больше, чем было выявлено в предшествующие сутки. Выписаны по выздоровлению из стационаров и с амбулаторного лечения 1378 человек (+82), скончались 36 человек (+3).

В стационарах Петербурга сейчас находятся 3705 пациентов с ковидом и пневмонией, из них в реанимации — 380 человек, на ИВЛ — 159 человек. Коечный фонд свободен на 34%. Амбулаторно лечатся от ковида 20 619 петербуржцев.