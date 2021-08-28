Москва, 28 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Российской Федерации с начала пандемии коронавируса около полумиллиона школьников переболели COVID-19. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Министерство здравоохранения России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, что Министерство просвещения России гарантировало, что 1 сентября в школах пройдет очно и начало учебного года также будет очным, без всякой «дистанционки».

К тому же не предполагается каких-либо принуждений по вакцинации учащихся и педагогов — в школу будут пускать всех.