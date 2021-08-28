Москва, 28 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. ЕСПЧ необходимо рассмотреть заявление главы МИД Украины о депутате Госдумы Наталии Поклонской («Единая Россия»), считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ», — отметил Володин в Телеграм-канале.

Подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам, подчеркнул Володин.

«А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по международным делам готовится в ближайшее время провести консультации в связи с возможным назначением Поклонской послом в Кабо-Верде.