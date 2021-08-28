Париж, 28 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Изменения в календаре чемпионата мира автогонок серии «Формула-1», которые связаны с отменой Гран-при Японии, обнародовало 28 августа на своем сайте руководство гонок.

Формула 1

При этом Гран-при Японии должен был состояться с 8 по 10 октября, однако этап был второй год подряд отменен из-за пандемии коронавируса.

Также вначале руководство «Формулы-1» планировало 23 этапа, а теперь их должно быть проведено 22.

В то же время, Гран-при Нидерландов (3−5 сентября), Италии (10−12 сентября) и России (24−26 сентября) пройдут в свои ранее намеченные сроки. Место Гран-при Японии в календаре с 8 по 10 октября займет Гран-при Турции, который должен был состояться 1−3 октября.

Кроме того, Гран-при США будет проведен, как и было запланировано с 22 по 24 октября, а этапы в Мексике и Бразилии перенесены на неделю позже — они состоятся 5−7 ноября и 12−14 ноября соответственно.

Помимо того, место запланированного на 19−21 ноября этапа станет известно позднее, а завершится сезон этапами в Саудовской Аравии (3−5 декабря) и в ОАЭ (10−12 декабря).