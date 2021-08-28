Берлин, 28 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила график поэтапного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, предусматривающий прекращение производства таких авто в 2033 году. Об этом сообщает портал The Drive.

Audi Концепт Audi A6 E-Tron

В марте текущего года в Audi объявили о прекращении работ по разработке новых моделей двигателей внутреннего сгорания. Позже председатель совета директоров Audi Маркус Дюсманн заявил, что с 2026 года все новые модели компании будут оснащаться электрическими или гибридными двигателями.

Сейчас в компании представили подробный план поэтапного отказа от авто с ДВС. В основу плана легла стратегия, получившая название Vorsprung 2030.

Эта стратегия направлена на то, чтобы сделать электромобили Audi отличными от моделей конкурентов и других брендов Volkswagen (Audi входит в этот концерн). Член правления Audi по финансам и правовым вопросам Юрген Риттенбургер рассказал, что для этой трансформации Audi потребуются значительные ресурсы, которые будут высвобождены из других секторов.