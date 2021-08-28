Тбилиси, 28 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 августа поздравила жителей страны с православным праздником Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба) и призвала их вакцинироваться от COVID-19. Видеообращение главы государства распространила пресс-служба президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«У меня, как у президента этой страны, есть особая обязанность убедить всех: монаха и прихожанина, врача и медсестру, педагога и студента, большого и маленького, что прививка — это не грех, а гражданский долг», — сказала Зурабишвили.

Она заявила, что Грузия находится под «покровительством» Богородицы, но отметила, что это не повод отказываться о мер профилактики пандемии. Президент призвала сограждан использовать защитные маски, соблюдать дистанцию и воздерживаться от массовых поминок и свадеб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по последним данным, за время пандемии выявили 540 449 носителей коронавируса. Из них выздоровели 476 555. Умерли 7175 пациентов с COVID-19.