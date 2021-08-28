Кишинёв, 28 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Массовые празднества по случаю Дня независимости Молдавии не следовало проводить во время сложной эпидемиологического ситуации, которая наблюдается в стране. Об этом мэр Кишинёва Ион Кику заявил 28 августа новостному сайту Unimedia.

Presedinte.md Ион Кику

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«Меня пригласили, но я не пошел. Думаю, что я поступил правильно. То, что произошло вчера, было из разряда театра абсурда», — заявил Кику.

Градоначальник заявил, что обеспокоен сложившейся ситуацией. Он также отметил, что власти Молдавии нашли средства на празднества, хотя в стране сложная экономическая ситуация. По словам мэра, он выступил против проведения праздника, но его не стали слушать.

«Мне сказали, что прокурор придёт и успокоит меня, не пугайте ежа голой задницей», — заявил Кику.

Стоит отметить, что в Молдавии, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 27 августа провели ряд массовых мероприятий в честь Дня независимости. Отменили мероприятия только в Сынжерейском районе, где был объявлен «красный код» эпидопасности.