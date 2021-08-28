Баку, 28 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Азербайджане с 1 сентября на свадьбах численностью более 50 человек все участники старше 18 лет должны иметь при себе ковид-паспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свадьба

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Ранее в Азербайджане ковид-паспорта требовали на свадьбах только, если их численность более 150 человек. Документ должен подтверждать, что его владелец прошёл вакцинацию от COVID-19 или имеет иммунитет в связи с перенесённой недавно болезнью.

Стоит отметить, что о введении ковид-паспортов в Азербайджане объявили в мае 2021 года. С 1 сентября в стране без них будет запрещено посещать торговые центры, рестораны и кафе.