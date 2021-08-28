Ереван, 28 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 6483 исследования на коронавирус, из которых 692 дали положительный результат. Об этом 28 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

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Всего в стране выявили 240 953 носителя коронавируса. Из них 225 963 справились с инфекцией, в том числе 1244 — за последние сутки. Умерли в республике 4812 пациентов с COVID-19, из которых 16 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6383 тестов на коронавирус 522 были с положительным результатом. 359 человек медики признали выздоровевшими, умерли десять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, 27 августа министр здравоохранения республики Анаит Аванесян сообщила журналистам, что среди 267 тыс. вакцинированных в стране зарегистрировали «несколько десятков» случаев заражения коронавирусом.