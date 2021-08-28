Тбилиси, 28 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала призывы политиков и общественных деятелей перенести проведение на более поздний срок выборы в органы местного самоуправления из-за сложной эпидобстановки. Видеообращение главы государства распространила пресс-служба президента.

Melberg Саломе Зурабишвили

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«Думаю, перенос выборов не принесёт стабильности этой стране, — заявила Зурабишвили. — Но ситуация диктует нам решение: в случае, если мы не сможем сохранить тенденцию к стабильности, которая наблюдается в последние дни».

Президент отметила, что в 2020 году, когда проводились выборы в парламент Грузии, власти страны приняли решение не переносить выборы и приняли меры противоэпидемиологической безопасности.

Напомним, ранее с призывом перенести выборы выступила народный защитник Грузии Нино Ломджария. Также к этому призывали лидер оппозиционного блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.