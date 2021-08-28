Москва, 28 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 19 492 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 19 492 новых случая заражения выявлены во всех 85 регионах России. Из них 6,7% не имеют клинических проявлений болезни. Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 799 человек.

Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 19 411 человек.

В Москве за сутки выявлено 1798 новых случаев заражения коронавирусом. В Санкт-Петербурге — 1406. В Московской области — 849.