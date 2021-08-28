Баку, 28 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 27 августа выявили 4203 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 16 136 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 409 745 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 354 864 человека, в том числе 1724 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 49 412 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5469 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 35 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 3714 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате 17 247 тестов. Выздоровевшими медики признали 2470 человек. Скончался 31 пациент с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане действует карантинный режим. Тем, кто заразился коронавирусом и лечится на дому, запрещено покидать жилище. Нарушителям грозит уловное наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до трёх лет.