Тбилиси, 28 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 45 100 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4247 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 540 449 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 476 555 победили инфекцию, в том числе 3053 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7175 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 74 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7546 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3128.

Днём ранее в Грузии после проведения 42 744 тестов выявили 4031 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 4584 человека, умерли за сутки 73 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии в последние дни стали освобождаться места в ковидных кликах. С 28 августа был закрыт полевой госпиталь в Тбилиси, так как всех пациентов оттуда получилось перевести в стационарные клиники.