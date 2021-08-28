Тбилиси, 28 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Полевой ковидный госпиталь, который развернули в районе Дигоми в Тбилиси из-за нехватки мест в больницах, временно прекратил работу с 28 августа. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил журналистам координатор госпиталя Реваз Кучухидзе.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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«В клиниках есть коечный фонд. Соответственно, на данном этапе мы останавливаем приём, то есть, места в клиниках освободились», — рассказал Кучухидзе.

Он подчеркнул, что госпиталь не сворачивают, в нём остаётся всё оборудование, которое необходимо для лечения пациентов с COVID-19. Также медицинские работники готовы проложить там работу, если поступят новые пациенты.

Напомним, полевой госпиталь на 200 мест в Дигоми начал работать с 18 августа. Число пациентов в нём доходило до 91 человека.