Москва, 28 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Москве на Бауманской улице вечером 27 августа произошла массовая драка между мигрантами. Об этом сегодня, 28 августа, сообщила столичная полиция.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Полиция

Сообщается, что не менее 10 человек устроили массовую драку на улице Бауманской в районе дома 35/1. ПО предварительным данным, в драке приняли участие пять граждан стран Туркестана.

Полиция уточняет, что в драке не использовались какие-либо посторонние предметы и к моменту прибытия стражей порядка на место происшествия участники драки разбежались. Однако кадры столкновения между гражданами есть на камере видеонаблюдения.

Полиция проводит проверку. В рамках проверки уже были доставлены в отделение полиции 12 граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана.