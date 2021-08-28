Кишинёв, 28 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. АО «Украинская железная дорога» и Государственная железнодорожная компания Молдавии договорились о возобновлении движения поезда по маршруту Кишинёв — Одесса — Кишинёв с 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба молдавского предприятия.

gov.ua Поезд. Украина

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Сообщается, что дизельный поезд будет курсировать ежедневно. 193 километра он преодолевает менее, чем за четыре часа. В составе будет до четырёх вагонов.

Стоит отметить, что маршрут Кишинёв — Одесса был отменён в марте 2020 года из-за введения карантинных ограничений. После того, как они были ослаблены, маршрут долгое время не могли восстановить из-за финансовых проблем молдавской железнодорожной компании.