Тирасполь, 28 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В ходе 583 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 020 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 251 человек, в том числе 34 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1270 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 600 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 43 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 39 человек. Умер за сутки один пациент с COVID-19.

Стоит отметить, в Приднестровье продолжается вакцинация от COVID-19. По последним данным, в республике были привиты более 22% населения.