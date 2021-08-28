Москва, 28 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с сентября.

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Отдельно он отметил два закона. Первый касается больничных на детей до семи лет включительно. Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа.

«Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства — один из приоритетов работы Государственной думы», — отметил Володин в Телеграм-канале.

Второй — закон о «гаражной амнистии». «Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с сентября 2021 года также вступит в силу закон, позволяющий обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал «Госуслуг». Также нововведения коснутся финансовых организаций, кроме того, разрешена дистанционная продажа лекарств.