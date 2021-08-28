Кишинёв, 28 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 27 августа выявили 277 случаев заражения коронавирусом в ходе 5757 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация — все новости»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 266 591 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 256 608 человек, в том числе 325 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 848 пациентов с COVID-19, из которых 108 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6387 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 497 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 6311 тестов. Выздоровевшими врачи признали 292 человека, скончались четыре пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 27 августа провели ряд массовых мероприятий в честь Дня независимости. Отменили мероприятия только в Сынжерейском районе, где был объявлен «красный код» эпидопасности.