Ташкент, 28 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Узбекистане запрет на проведение концертов и других массовых мероприятий не будет действовать 1 сентября, чтобы жители страны могли отметить День независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Узбекистана.

Uncut-news.ch Массовая демонстрация

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По данным министерства, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Массовые мероприятия разрешено проводить на территории всей страны.

«Организаторы праздничных мероприятий ответственны за то, чтобы посетители мероприятий строго соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, носили медицинские маски и сохраняли социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в августе в Узбекистане проводить массовые мероприятия разрешили политическим партиям. В стране началась избирательная кампания, на 24 октября назначены выборы президента республики.